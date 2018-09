Matreier Pleite gegen Tabellenführer

23.09.2018, 21:09 Uhr

Eine Niederlage von 0:2 musste der SV Matrei gegen die Tabellenführer aus Silz/Mötz einstecken.

MATREI (lg). Nach einem Sieg gegen Reutte und einem Unentschieden gegen Prutz/Serfaus fehlte in der Reihe wohl nur noch eine Niederlage. Und als Gäste empfing der SV Matrei am Freitagabend niemand geringeren als die aktuell sehr starken Tabellenführer der Landesliga West aus Silz/Mötz.In einer herausfordernden Anfangsphase des Spieles nutzten die Gäste mit Renè Schneebauer die Gelegenheit und verwandelte ihre Chance in Minute 22 zum ersten Treffer. Die Matreier Mannschaft von Coach Armin Knab fand nicht recht so ins Spiel und das Runde wollte nicht ins Eckige. Bis zur Pause gelang keinem der beiden Teams eine torwirksame Aktion. Jedoch waren es kurz nach dem erneuten Anpfiff durch Schiedsrichter Oskar Hämmerle wiederum die Gäste, die jubeln durften. Zoran Matic hatte zum 0:2 für Silz/Mötz erhöht. Den Matreiern blieb an diesem Tage wohl nichts weiter übrig, als beim Maß Bier im Oktoberfestzelt direkt am Fußballplatz die Niederlage zu analysieren und sich für die bevorstehende Partie gegen Seefeld (Freitag, 19.30 Uhr) zu motivieren. Silz/Mötz führt die Tabelle in der Landesliga West nach acht Runden mit 21 Zählern vor Mils an. Das Team vom Seefelder Plateau rangiert mit zehn Punkten auf Platz fünf. Der SV Matrei rutscht mit sieben Punkten auf Tabellenplatz zwölf.