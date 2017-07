Medaillenregen für Schwimmer

18.07.2017, 15:14 Uhr

8 Schwimm-Medaillen bei Österreichischen Meisterschaften

Bei den österreichischen Meisterschaften in Hall/Tirol wurde Nina Wielander Österr. Meisterin über 200m Freistil und Vizemeisterin über 800m Freistil. Christine Pittl (Silber 200m Lagen, 2 x Bronze 200m Freistil, 800m Freistil) und Gerald Daringer (2 x Silber 200m Lagen, 200m Freistil, Bronze über 800m Freistil). Hervorragende Platzierungen konnten auch Klaus Enrich (ÖM 4. Platz 200m Freistil) und Alexander Zeilinger (ÖM 4. Platz 200m Freistil, ÖM 5. Platz 800m Freistil) erzielen. Bei den Tiroler Landesmeisterschaften im Tivoli (Langbahn) konnten durch die Mastersschwimmer 11 Tirolermeistertitel (N. Wielander, L. Schneider, C. Pfurtscheller, A. Zeilinger) und weitere 6 weitere Stockerlplatzierungen errungen werden. „Es ist toll, dass wir auch mit unseren Nachwuchsathleten mit 14 Top-Ten Platzierungen mittlerweile in fast jeder Altersklasse im Mittelfeld oder sogar im ersten Drittel des Klassierungsfeldes zu finden sind“, so der sportliche Leiter des SV StuBay Telfes Gerald Daringer.