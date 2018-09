Navis dominierte gegen Mieders

16.09.2018, 20:40 Uhr

Im Derby des Wochenendes gewann der SV Navis mit 6:1 gegen den SV Mieders.

NAVIS (lg). Der Start in die neue Saison war für beide Mannschaften mehr als durchwachsen gelaufen. Die Punktjagd ging weder den Miederern, noch den Navisern leicht von der Hand. Leicht gestärkt vom knappen Sieg gegen die SPG Patsch/Ellbögen gingen die Gastgeber des SV Navis in das Zusammentreffen gegen Mieders am Samstag.Schon zu Beginn der Partie nutzte Michael Mair seine Chance und netzte für sein Team aus Navis ein. Sein Teamkollege Hannes Volderauer tat es ihm wenige Minuten gleich und erhöhte auf 2:0. Alexander Hutter und seinen Stubaier Kollegen gelang in dieser Phase das erste und einzige ihrer Tore in diesem Spiel. Die Naviser trafen bis zum Ende in dem ganz klar von ihnen dominierten Derby noch vier weitere Male bis zum verdienten Endergebnis von 6:1. Die Torschützen waren Manuel Moser, Hannes Moser, Florian Moser und Philipp Spörr. Der SV Mieders bleibt mit einem Punkt auf Tabellenplatz 14, während der SV Navis langsam aus dem Tabellenkeller hochklettert und aktuell auf Rang 9 Halt macht. Am Samstag trifft der SV Navis auswärts auf Rietz und der SV Mieders empfängt am Sonntag Wilten. In der Bezirksliga West trifft außerdem die SPG Patsch/Ellbögen am Freitag auf den SC Steinach.