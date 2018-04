Navis in Bestform gegen Landeck

22.04.2018, 20:40 Uhr

Die Tabellen-Zweiten aus Landeck hielt der SV Navis gekonnt in Zaum und gewann mit 3:0.

NAVIS (lg). Das hätten sich die Landecker wohl anders vorgestellt. Die Tabellen-Zweiten kamen im Spiel gegen den SV Navis am Samstag nicht anständig zum Zug und mussten mit einer deutlichen 3:0-Niederlage die lange Heimreise antreten.Navis-Coach Georg Eppensteiner zog äußerst zufrieden Bilanz: "Wir haben eine super Mannschaftsleistung gezeigt, haben über 90 Minuten gepresst und damit den Landeckern keine Chance gelassen, in ihr sonst so effektives Spiel zu finden." Nach einer etwas schwierigeren Phase mit zahlreichen wichtigen verletzten Spielern scheint der Blick der Naviser wieder selbstbewusst nach oben gerichtet. "Heute brauche ich auch keine Einzel-Leistungen herausheben, weil wir wirklich ganz einfach als Mannschaft funktioniert haben!"

Das erste Tor gelang Hannes Lechleitner nach einer halben Stunde Spielzeit, kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Manuel Moser zum 2:0. Ein soweit entspannter Pausenstand für die Heim-Mannschaft. Auch in Hälfte Zwei finden die Gäste nicht über längere Strecken ins Spiel. Der dritte Treffer von Hannes Volderauer setzte dem Sieg in Minute 64 noch ein Krönchen auf. Navis macht damit einen Platz gut und steht mit 31 Punkten auf Tabellenplatz 6. Nächste Runde trifft man am Samstag um 17.30 Uhr daheim auf die SPG Patsch/Ellbögen, ein Zusammentreffen, das Spannung garantiert.