randspalte

14.05.2017, 18:22 Uhr

Die Tabellenführer aus Schwoich standen in Matrei am Platz und zeigten, warum sie die Liga anführen.

Starke Gegner In dem starken, spannungsgeladenen Match fielen insgesamt elf Tore. Das letzte Quäntchen Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen brachte den Neustiftern/Matreiern den Sieg, Endstand 6:5. Drei Treffer darf Lena Gschließer auf ihr Konto verbuchen. "Die Mädls haben sich den Sieg heute hart erkämpft und voll verdient", so Demir stolz. "Den Tabellenführer heute zu schlagen war wirklich die Krönung für unseren momentan Lauf, hoffentlich können wir diesen fortsetzen." Sein zuversichtliches Augenzwinkern gilt wohl dem Finalspiel im Frauen-Cup, das am 5. Juni um 14.30 Uhr am Sportplatz Neustift über die Bühne geht.

