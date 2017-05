Schülerliga Tennis - Qualifikation für die Landesmeisterschaften

08.05.2017, 17:39 Uhr

In 10 spannenden Einzel und 4 Doppel besiegte das Team die Mannschaften der NMS-Absam (4:3) und des Gymnasiums am Adolf-Pichler-Platz (6:1). Die Freude war riesig und mit voller Motivation bereiten sich jetzt alle für dieLandesmeisterschaften am 22.5.2017 in Igls vor.Gratulation an Livia, Laura, Sarah, Raphael und Julian!