Stubaier Kegler räumten ab

08.05.2017, 11:34 Uhr

Dreimal Gold für Tiroler KeglerInnen bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften der Sportkegler - Breitensport!

Starke Mannschaft

STUBAI (kr). Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften 2017 der Sportkegler – Breitensport in Linz/Wels konnten sich die Tiroler KeglerInnen – allesamt aus der Kegelliga Stubai/Wipptal – dreimal Gold und zweimal Bronze sichern.Im Mannschaftsbewerb gab es den dritten Platz für die Tiroler Männer mit 1819 Holz –nur vier Kegel hinter der Silbermedaille (Ernst Wohleb: 436, Marko Gleirscher: 465, Franz Wurzer: 479, Othmar Schneider: 436). Dadurch ergab sich ein hervorragender Durchschnitt von 454,75 Holz. Die Tiroler Frauen erreichten mit 1626 Holz den sechsten Platz.

Altersklassen

Staatsmeister

In den Altersklassen gab es in der Kategorie "Ü50" Gold für Inge Wurzer mit 452 Holz. In der Kategorie "Ü60" erkegelte Franz Wuzer Gold mit 489 Holz – das war das höchste Ergebnis der gesamten Meisterschaften. Bronze ging in der Kategorie "Ü50" an Othmar Schneider mit 464 Holz.Den Österreichischen Staatsmeistertitel im Männer-Einzel sicherte sich Othmar Schneider Othmar mit 477 Holz, Vierter wurde Franz Wurzer mit 466 Holz. Bei den Frauen wurde Inge Wurzer ebenfalls Vierte mit 454 Holz.Die nächste Herausforderung ist die Europameisterschaft in den Mannschafts- und Einzelbewerben, die Ende Mai in München durchgeführt werden.