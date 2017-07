18.07.2017, 15:15 Uhr

Pflanzen aus der Region werden verwendet, um Flächen zu rekultivieren, die baulich umgegraben wurden.

WIPPTAL (kr). Vergangene Woche wurde im Tiroler Landtag beschlossen, dass Saatgut direkt aus der Region gewonnen und für Begrünungsarbeiten, die von öffentlichen oder öffentlich ähnlichen Dienststellen durchgeführt werden – also beispielsweise Forstdienst, Straßenbau oder auch Wildbach- und Lawinenverbauung – verwendet werden soll. Die Pflanzen, die direkt in der Region wachsen, sind besonders geeignet, um sie wieder in der Region einzupflanzen. Das Wipptal ist eines der ersten Gebiete in Tirol, wo dies aktiv praktiziert wird.

Artenvielfalt erhalten

100 % aus der Region

Bauern im Wipptal können damit aktiv dafür sorgen, dass die Artenvielfalt in der Region erhalten bleibt. Die potentiellen Flächen, die für die Gewinnung von Saatgut geeignet sind, sind vorwiegend extensive Flächen, wie beispielsweise Bergmähder. Bauern können sich diese Flächen zertifizieren lassen und dann auf diesen Flächen nach gewissen Vorgaben ganz normal Heu ernten. In einem Stadel wird dieses Heu dann separat gelagert. Wenn eine Fläche nun rekultiviert werden muss, kann dieses zertifizierte Saatgut verwendet werden, um die besagte Fläche wieder zu begrünen. Für den Bauern entsteht kein Mehraufwand, denn das Raiffeisenlagerhaus Steinach und Umgebung ist der "Manager", der sich beim Bauern meldet, sobald Saatgut gebraucht wird – pro Kilo wird dem Bauern das Saatgut dann gezahlt. Florian Penz, GF vom Raiffeisenlagerhaus Steinach: "Wir wollen für unsere Region und die Mitglieder hier eine Einnahmemöglichkeit schaffen." Obmann Vinzenz Eller: "Für den Bauern ist die Zertifizierung mit keinerlei Kosten verbunden und von der Arbeit her ist es kein Mehraufwand."Bereits 2016 wurden Probeflächen wieder begrünt. Josef Saxer, Aufsichtsratsvorsitzender Raiffeisenlagerhaus Steinach: "Bereits nach kurzer Zeit konnte man feststellen, dass heimische Pflanzen wieder auf den Flächen gewachsen sind."Projektinitiator Klaus Auffinger betont: "Die Gewinnung von regionalem Saatgut trägt maßgeblich zur Artenerhaltung bei und verhindert, dass Fremdpflanzen, die hier in der Region noch nicht heimisch sind, eingeschleppt werden." Außerdem werden durch das Projekt tendenziell mehr schwer zugängliche Flächen, wie beispielsweise Bergmähder oder steile Hänge wieder bzw. weiter gemäht.Im Rahmen eines LEADER-Projektes werden derzeit potentielle landwirtschaftliche Flächen für die Gewinnung von regionalem Saatgut zertifiziert. LA Florian Riedl hat den Antrag im Landtag gestellt. Er betont: "Insgesamt wurden bereits rund 36 Hektar zertifiziert. Das Wipptal fungiert in Sachen Gewinnung von regionalem Saatgut als Vorreiter in Tirol."