Zur Erinnerung, am Samstag dem 22.August war das Oldtimer/Traktor-treffen der Traktorveteranenfreunde der Region Straden. Am Programm war wieder einmal Covid-19 welcher verantwortlich für die „CORONA“ ABSAGE war. So hatten wir einen wunderschönen Tag bzw. Ausfahrt, wir die Traktorfreunde starteten die Fahrt über Wilhelmsdorf wo wir bei Hans u. Helga RANZ einen kleinen Halt machten, weiter bergauf zum Steinbruch Hochstraden unter der Leitung unseres Freundes Tischler Toni, nach einer ausführlichen Besichtigung und dem darauffolgenden Fotoshooting ging die Reise über den „PUPA Weg“ weiter in die Richtung der 40 m hohen „Aussichtswarte“ in Frutten-Gießelsdorf. Wo eine Pause durch eine kräftige Jause angesagt war. Danach ging die Reise weiter vorbei am Josef Paul Puntigam Platz zum Peischler/Strandl/Pum wo sich dann unsere Wege trennten und alle ihre Heimreise angetreten haben und wieder ein erfolgreicher Tag ohne Vorkommnisse zu ging. Text/Foto G. Trummer