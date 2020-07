Unter dem Motto „About Natural Limits“ findet der HOCHsommer 2020 mit 12 Kunstinstitutionen aus der Südoststeiermark und dem Südburgenland statt. Ca. 117 KünstlerInnen mit Fokus auf Malerei, Fotografie, Skulptur und Mode aus Österreich, Slowenien, Deutschland, Kroatien, Großbritannien, Schweden, Georgien und Kolumbien beschäftigen sich vom 8. bis 16. August 2020 mit dem Thema „natürliche Grenzen“.

Im Mittelpunkt stehen Fragestellungen zur Natur und Natürlichkeit, unserer Umwelt und ihren Grenzen in der realen und virtuellen Welt, vor allem aber mit der Frage, welche Position der Mensch dabei einnimmt und wie er sich dazu verhält. Die Situation, in der wir uns befinden, ist vom Corona-Virus gezeichnet. Zugleich veranschaulicht die Bedrohung wie der Mensch seit seiner Existenz auf diesem Planeten eingewirkt hat und immer noch einwirkt. Wie die sich verändernden klimatischen Bedingungen beeinflusst auch der Virus den Menschen in allen Bereichen und Abläufen weltweit. Erstmalig sehen wir uns mit einer Situation konfrontiert, die wir nicht mehr nur vor uns herschieben bzw. verdrängen können. Wir sind gezwungen uns mit den neuen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, uns anzupassen und einzuschränken. Nicht mehr nur die Grenzen im Hinblick auf unsere äußere Natur stehen im Mittelpunkt unserer Überlegungen und Handlungen, vielmehr ist eine Rückbesinnung auf das Innere gefordert.

FASHION ≴ ART

Katharina Beilstein, Violetta Ehnsperg, Daniel Hafner, Kibo und Lisi Lang

In dem von Karl Karner gegründeten KS Room findet mit FASHION ≴ ART („Mode ist weder kleiner, noch äquivalent zu Kunst“) eine Diversität feiernde Kunst-Mode-Soiree statt, die Multimedialität in den Vordergrund bringt und somit den Anspruch an sich stellt, dass Beste aus beiden Welten zu vereinen. Kunst und Mode waren schon immer auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden und im letzten Jahrzehnt wuchsen sie noch enger zusammen. Um diese zwei Disziplinen auf neuen Ebenen, im Angesicht des Jahres 2020, zu interpretieren und zu erforschen versammeln sich fünf KünstlerInnen aus verschiedenen Bereichen und bespielen gemeinsam den KS Room mit Installationen, Skulpturen, Malereien, stofflichen Arbeiten und Fotografien.

Katharina Beilstein (GER), Kunstakademieabsolventin, Bildhauerin und Schuhmacherin mit Schwerpunkt auf Skulptur und Schmuckdesign besticht mit ihren skulpturalen Schuhobjekten: Schuhe in leuchtenden Farben, auf Holzplateaus, mit Fell oder in Sandalenform. Der Medienkünstler Daniel Hafner (AUT), der an der Akademie der Bildenden Künste Wien bei Mona Hahn „Kunst im öffentlichen Raum“ und bei Peter Kogler „Computer- und Medienkunst“ studierte, platziert seine grafischen Interventionen u.a. auf Kleidungsstücken und Textilien jeder Art. Mit ihrem Modelabel LILA bewegt sich Lisi Lang (AUT) fernab von Markenhypes, Modetrends und dem Versprechen der Mode. Ihre langen, weiten Kleider mit großen Taschen, Oversize Hemden und Hemdkleider mit denen der Autodidaktin der Durchbruch gelang, bevorzugen Frauen und Männer. Kibo (AUT) hat sich mit großer Leidenschaft der Fotografie verschrieben. Seine analogen Schwarz-Weiß Fotografien erhalten mittels einer speziellen chemischen Bearbeitung der Negative einen unverwechselbaren, erstaunlichen farblichen Charakter. Violetta Ehnsperg (AUT), Grazerin mit thailändischen Wurzeln befasst sich in ihren Interiors, Installationen, Objekten und Malereien mit Geschichte und Traditionen ihrer Herkunftskulturen und mit Identität, Geschlecht und Erinnerung. Kuratorin: Lisa-Maria Schmidt.

KS ROOM, Dörfl 1, 8333 Kornberg, ksroom.at

START Freitag, 07.08.2020, 18 Uhr

DAUER 08.–16.08.2020

ÖFFNUNGSZEITEN 10–13 Uhr und 17–21 Uhr

INFORMATION / WEITERE AUSSTELLUNGEN www.hochsommer.at

EINTRITT FREI



WEITERE ORTE / ALLE EINTRITT FREI +++ KS ROOM, Kornberg +++ KUNSTHALLE FELDBACH, Feldbach +++ KIESLINGERHAUS / SCHLICHTBAROCK FINE ARTS, Feldbach +++ KUGELMÜHLE / SCHLICHTBAROCK FINE ARTS, Feldbach +++ GERBERHAUS, Fehring +++ KUNST AN DER GRENZE, Jennersdorf +++ GALERIE EXPOSITION, Jennersdorf +++ KULTURVEREIN KÜNSTLERDORF Neumarkt an der Raab +++ LANDART EISENBERG, Eisenberg +++ KUNSTFENSTER GNAS, Gnas +++ ZOLLAMT, Bad Radkersburg +++ PAVEL HAUS – PAVLOVA HIŠA, Laafeld