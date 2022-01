Kann Glutenfreies nach richtig guter Hausmannskost schmecken? Ja, sagt Tanja Gruber, die seit mehr als 20 Jahren in der Küche steht und voller Leidenschaft ihren Kochlöffel in Sachen glutenfreies Essen schwingt. Klassische Koch- und Backrezepte haben es ihr besonders angetan: Putengeschnetzeltes, Rahmspinat, Zwetschkenknödel & Co schmecken der ganzen Familie. Das Buch mit über 60 illustrierten Rezepten ist ein herrlicher Fundus für alle, die das Klebereiweiß aus ihrem Speiseplan streichen müssen oder wollen, und dennoch nicht auf die Gerichte aus Kindertagen verzichten wollen.

"Meine glutenfreie Hausmannskost", Kneipp Verlag, 176 Seiten, 27 Euro.