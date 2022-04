Die kreative Tischlereifamilie Knaus in Schützing ist außerhalb ihrer geregelten Arbeitszeit immer für Überraschungen bereit. Gemeinsam mit der Initiative Omas for Future wurde eine Umweltschutzinitiative gestartet, bei der in der Werkstätte Insektenhotels, Ratschen und Müllzangen gebaut wurden.

Tischlermeister Josef Knaus gab fachmännische Anweisungen.

„Es ist eine kleine Aktion, die zum Erhalt unserer schönen Heimat, vor allem aber zum Schutz und der Stärkung der Natur beitragen soll. Omas können hier gemeinsam mit den Enkelkindern für den Naturschutz wichtige Einrichtungen basteln“, sagte Anneliese Knaus.

Die Omas Anneliese Knaus, Erika Schellnegger, Margaretha Schuster, Karin Wolf und Doris Zwinger waren mit Begeisterung dabei.

Und die Begeisterung bei diesen Tischlerarbeiten, die unter der Anleitung der beiden Tischlermeister Josef und Philipp Josef Knaus erfolgten, war nicht nur bei den Enkelkindern, sondern auch bei den Omas groß. Es wurde gebohrt, gehämmert, gesägt und geschraubt, bis langsam aus kleinen Brettern schöne Insektenhäuser entstanden. Unterstützt wurden die Hobbyhandwerker von den Future-Omas Erika Schellnegger, Margaretha Schuster, Karin Wolf, Doris Zwinger und Anneliese Knaus.

Technisches Können wurde gefordert.

Vorgestellt wurden auch die Ziele und Projekte der aktiven Omas. „Wir reparieren kaputte Kleidungsstücke, erzeugen umweltfreundliche Putzmitteln, Informieren über Müllvermeidung, retten noch immer brauchbare Gegenstände und vermitteln Erfahrung und Wissen“, sagte Margaretha Schuster.