Seit Jahren beschäftigt sich der Schriftsteller und Cartoonist Reinhard Habeck mit Dingen, die es eigentlich nicht geben dürfte. Im Mittelpunkt seines neuen Buches stehen geheimnisvolle Unterwelten, die in vielerlei Hinsicht unerklärlich sind. Habeck nimmt den Leser mit zu rätselhaften Stätten in Kirchberg an der Raab und Vorau bis zu Riesengräbern in Italien, Pyramiden in Nizza, unterirdischen Gängen und Kammern in Gizeh uvm. , in denen paranormale Phänomene fast schon Normalität sind. Eine aufregende Expedition in die mysteriöse Unterwelt. "Unterirdische Anlagen, die es nicht geben dürfte", Kopp Verlag, 272 Seiten, 22,99 Euro.