Auch in puncto Bildung nimmt die Südoststeiermark nun eine Vorreiterrolle ein.

SÜDOSTSTEIERMARK. Vonwegen Grenzregion – nun gibt die Südoststeiermark, ohnehin schon absolutes Vorbild in Sachen Regionalentwicklung, auch im Bildungsbereich die Route vor. In Österreich ist man Pilotregion, was den regionalen Bildungs- und Entwicklungsplan anbelangt.

Wohl kaum ein Bereich ist komplexer und umstrittener, da es schließlich um wichtiges Humankapitel, nämlich die Bildung und das Wohlbefinden unserer Kinder geht.

Die Schuljahre entscheiden wohl maßgeblich über das individuelle Wissenspaket, Selbstvertrauen und sozialen Status. Den Verantwortlichen in der Südoststeiermark, einem Bildungsstandort mit stetig wachsendem Angebot, ist die große Verantwortung, die in ihren Händen liegt, mehr als bewusst. Der Masterplan für die Bildung ist breit aufgestellt und umfasst u.a. Eckpfeiler wie Digitalisierung, Schulverwaltung, Internationalisierung und eine noch bessere Zusammenarbeit mit den Eltern. Man darf also hoffnungsvoll sein, was unser Schulwesen anbelangt. Somit wäre der Grundstein für weitere erfolgreiche Generationen gelegt, die dann wiederum mit ihrem Know-how die Region wieder auf einen neuen Level bringen werden.

Der Bericht über den regionalen Bildungs- und Entwicklungsplan