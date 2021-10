Bereits 60 Mal hat Maria Rücker mit einigen Frauen für die Pfarrkirche in Kirchberg an der Raab die große Erntedankkrone angefertigt. Das ist in der Steiermark rekordverdächtig.

Teamarbeit ist für die kunstvolle Gestaltung der Krone gefragt. An die sechs Kronenbügel werden verschiedene Getreidearten in kleinen Büscherln angebunden, was die Arbeit von Maria Rücker ist.

Die Helferinnen haben die Aufgabe, die einzelnen Büscherl bunt zusammenzustellen. Ist einer der Bügel mit einem dichten Getreidekranz überzogen, so wird jeder Bügel mit eigenen Früchten gestaltet, sodass die fertige Krone ein abwechslungsreiches buntes Gesamtbild ergibt. Dafür werden Sirich, Reiterbeeren, Pfennich, Mohn, Strohblumen, Hafer, Weizen, Roggen, Mais, Triticale, Schillingkraut, Bohnen, Kastanien, Zierkürbisse, Mispel, Buxbaum, Nüsse, Thujen, Paprika, Knoblauch, Pfefferoni, Karotten, Äpfel und Birnen verwendet.

Hagebutten und Schillingskraut fürs Kreuz

Für das Kreuz auf der Kronenspitze werden besonders ausdrucksstarke Pflanzen und Früchte, wie Hagebutten und das transparent glänzende Schillingskraut eingeflochten. Um all diese unterschiedlichen Blumen, Getreiden und Früchte vorrätig zu haben, nützt Maria Rücker einen kleinen Ackerstreifen, wo sie sie züchtet und je nach Sorte rechtzeitig erntet.

"Diese Familientradition geht mindestens 90 Jahre zurück.“

Kunsthandwerk weitergeben

“Begonnen hat diese Leidenschaft schon mit meiner Großmutter Maria Kröll, die für die Kirche lange Aufzugskränze bei festlichen kirchlichen Anlässen, wie bei einer Primiz, geflochten hat. Diese Familientradition geht mindestens 90 Jahre zurück“, erzählte Maria Rücker, die das Kunsthandwerk ihrer Altvorderen weiterhin pflegen will, jedoch schon langsam an eine Nachfolge denkt.

Zur Kirche wird die Glocke mit einem Traktor transportiert. Geschmückt werden auch die Kirchenbankreihen, um einige Heiligenstatuen herum kommen geflochtene Buchsbaumkränze und vor dem Volksaltar und bei den Seitenaltären liegen Erntedankgaben. Vor dem Hauptaltar wird ein geflochtener Buchsbaumkranz, der Aufzugkranz, aufgehängt. Dort wird die Krone rund drei Meter hoch aufgezogen. Für den Kirchenschmuck sind viele Orte in der Gegend rund um Kirchberg zuständig.

Von Johann Schleich