In Riegersburg sozialisierte die Jugend nun wieder auf Hochtouren.

RIEGERSBURG. Nach der langen sozialen Durststrecke in der Pandemiezeit wollte man in Riegersburg den Jugendlichen wieder Gehör und Raum geben. Mit Unterstützung der Initiative „Jugendarbeit wirkt!“ des Landes Steiermark konnten im Rahmen des Sommerprogramms "Dein Sommer in Riegersburg" Aktivitäten von Jugendlichen für Jugendliche umgesetzt werden.

Ein Beispiel: Das Streetwork Südoststeiermark machte gemeinsam mit der Gemeinde den Anfang und mixte mit den Jugendlichen im Seebad Riegersburg alkoholfreie Cocktails – ein Rauschbrillenparcours und ein Quiz zum Thema Alkohol rundeten die Aktion ab.

Kreativ wurde es beim Handlettering-Workshop.

Foto: Gemeinde Riegersburg

Auch im Riegersburger Jugendraum fand ein Event statt. Die junge Riegersburgerin Julia Kalcher gab ihr Wissen und Können beim Handlettering-Workshop weiter. Bei einem Kochworkshop zeigte Kerstin Kaufmann auf, dass gesunde Speisen richtig gut schmecken können. Da die Aktivitäten großen Anklang fanden, wird es im nächsten Jahr bestimmt eine Fortsetzung geben, verrät Organisatorin Elisabeth Friedl von der Servicestelle für Familie und Soziales der Marktgemeinde.