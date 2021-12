Seit rund drei Jahrzehnte tourt Siegfried Reisinger unermüdlich als Kulturorganisator durch das Land. In seinem Gästebuch „WELCOME“ haben sich internationale, nationale und regionale Sänger, Karbarettisten, Jazzer und Musikgruppen verewigt. Es ist ein „Who is Who - Lexikon“ der österreichischen Kulturszene.



Auslöser für die Leidenschaft, die Siegfried Reisinger dazu animierte, im Raum Feldbach eine spezielle Kulturszene aufzubauen, war ein Konzert mit Ludwig Hirsch. Unterstützt von seiner Familie und einigen Freunden gelang es bald, die ersten kulturellen Schwerpunkte in Feldbach zu setzen.

Siegfried Reisinger mit seinem Gästebuch.

Blättert man im Gästebuch, dann trifft man da bereits auf den ersten Seiten auf Namen wie Dubliners, Balaton Combo, Andreas Vitasek, Roland Düringer, Alfred Dorfer, Hans Söllner, Chippentales, Katherina Jacob, Alf Poier und Comedy Hirten.

Die EAV sorgte für beste Unterhaltung.

Doch für die größten Konzerte holte Siegfried Jethro Tull, Manfred Mann, Candy Dulfer, Omara Portuondo, EAV und Ludwig Hirsch nach Feldbach. Im Gästebuch finden sich mehr als 160 persönliche Eintragungen und Zeichnungen von Künstlern, die von der Verbundenheit mit Reisinger zeigen. „Leider ist mein Gästebuch nicht vollständig, da wir es oft vergessen haben oder die Künstler vergaßen sich einzutragen“, so Reisinger, etwas traurig darüber.

Die Gleichenberger Big Band zeichnete in das Gästebuch.

Reisinger hat immer im Hintergrund gewirkt, sich nie vorgedrängt und die Künstler in ihrem eigenen Element auf der Bühne wirken lassen. Keine großen Ankündigungsreden, sondern Wort und Musik standen immer im Vordergrund.

Auch die Comedy Hirten findet man im Gästebuch.

Anlässlich des 60. Geburtstages von Siegfried Reisinger überreichten Bürgermeister Josef Ober und Kulturreferent Michael Mehsner an ihn den Kultur Oskar der Stadt Feldbach.