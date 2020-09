Auf 100 Jahre blickt Franz Bernhard bereits zurück. Deshalb war der Rummel um seine Person in diesen Tagen groß. Bürgermeister Martin Weber und Vizebürgermeister Richard Haas in Vertretung der Marktgemeinde Tieschen sowie Anton Stark und Helmut Schadl von den Kameraden gratulieren dem Jubilar. Den Glückwünschen schließt sich die WOCHE an.