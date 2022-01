Zum Auftakt des Gerberhaus-Kulturprogramms in Fehring begrüßte Obmann Karl Hermann im Kleinen Kultursaal das Duo Elisabeth Väth-Schadler am Klavier und Hubert Salmhofer an der Klarinette. Die aus der Steiermark stammenden Kammermusikpartner sind Lehrende an der „Gustav Mahler Privatuniversität“ in Klagenfurt. In ihrem aktuellen Programm bieten sie neben gepflegter Klangkultur bei Werken des französischen Repertoires auch den einen oder anderen "Sidestep" zu ein paar Großmeistern des klassischen Jazz.

Eine Lesung, eine Ausstellung und eine Matinee sind die nächsten Programmpunkte des Gerberhauses. Am Valentinstag liest Ursula Poznanski im Kleinen Kultursaal aus dem Thriller „Shelter“. Im März und April ist eine Ausstellung von Wolfgang Ernst zu sehen. Das Festival Philharmonische Klänge 2022 startet am 20. März im Gerberhaus mit einer Matinee.