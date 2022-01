Bei der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrugg wurden HBI Marcus Gordisch und OBI Gernot Neubauer zu 100 Prozent im Amt bestätigt.

HOHENBRUGG. Unter Einhaltung der geltenden Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen haben in Hohenbrugg die Neuwahlen des Feuerwehr-Kommandanten und seines Stellvertreters stattgefunden. Die Wahl führten Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Johannes Matzhold und Abschnittsbrandinspektor Franz Kniely durch.

Kommandant HBI Marcus Gordisch und OBI Gernot Neubauer wurden in einer geheimen Wahl mit je 100 Prozent für weitere fünf Jahre Amtszeit bestätigt.

Starker Nachwuchs

Schon im Rahmen der vorher stattgefundenen Wehrversammlung hat man die Feuerwehrjugendmitglieder Larissa Gordisch und Katharina Heuberger sowie die beiden Probefeuermänner Alfred Steiner sowie Daniel Strini als Feuerwehrfrauen bzw. Feuerwehrmänner angelobt.

Marcus Gordisch (l.) ehrte unter anderem Engelbert Pint.

Foto: FF Hohenbrugg

Auch Auszeichnungen des Landes Steiermark und des steirischen Landesfeuerwehrverbandes standen am Plan. Das Verdienstkreuz Steiermark in Bronze erhielten EHBI Engelbert Pint und EBM Franz Windisch. Zusätzlich gab es für Engelbert Pint eine Medaille für die 60-jährige Mitgliedschaft, für HBI a.D. Willibald Neubauer für 50 Jahre Treue und HFM Franz Urschler für 40 Jahre in Reihen der Wehr.

Die Katastrophenhilfe-Medaille in Bronze nahmen Alois Bauer, Regina Gordisch, Florian Englisch, Ernst Joachim Heuberger, Alexander Wagner, Gerhard Neubauer, Thomas Paar und Christopher Wagner entgegen. Das "Verdienstzeichen LFV 2. Stufe" gab es für Markus Englisch und Markus Pollreich, das "Verdienstzeichen LFV 3. Stufe" für Regina Gordisch, Alexander Wagner und Christopher Wagner.

