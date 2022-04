Nach vierzehn Monaten Dreharbeit stellten Matthias Sammer, Günther Maierhofer und Kaplan Dominik Wagner im Pfarrhof Gnas den Dokumentarfilm „Historia et Fabula – Die Gnaser Pfarrkirche in Geschichte und Erzählung“ vor. Die Film prämiere fand in Anwesenheit vieler Personen, die am Gelingen des Filmes mitgearbeitet haben statt.



„Der Film gibt in die unterschiedlichen historischen Epochen, in Brauchtum, der Kunstgeschichte, der Turmuhr, der Mission und Pfarrhofgeschichte Einblick. Der Kirchturmaufgang musste für die Dreharbeiten etwa 50 mal erklettert werden, um so auch die letzten Kirchengeheimnisse darstellen zu können“, sagte Maierhofer.

Bereits vor der Filmvorführung wurde heftig diskutiert.

Bischof Hermann Glettler und Pfarrer Franz Neumüller berichten von den neuen Kirchenfenstern, die beim Einbau für heftige Diskussionen sorgten. Vom alte Uhrwerk weiß Bulldogwirt Erich Wiedner zu berichten und Josef Niederl erzählt vom großen Kirchenumbau im Jahr 1987. Vom Absammeln beim Gottesdienst erzählt Mesner Karl Pechmann und über die Orgel weiß Musikschuldirektor Meinrad Kaufmann bestens Bescheid. Von den Veränderungen beim Toten- und Begräbniskult berichtet Johann Schleich und an den Viehhandel auf dem Kirchplatz erinnerte sich Hans Hütter. Um die Bedeutung der Kirche, als zentraler Punkt in der Pfarre Gnas, tiefgründig darstellen zu können, sind auch Beiträge von Karin Wenninger-Stößl, Josef Schiefer, Robert Kaufmann-Lampl, Christine Kickmaier, Michael Maitz und Pfarrer Karl Gölles zu hören.

Detailgenau zeigt der 120 Minuten andauernde Film die Veränderungen und gesellschaftlichen Entwicklungen, welche die Kirche im Laufe der Geschichte ausgesetzt war.

Musikalisch umrahmt wird der Film von Magdalena Moser auf der Orgel, Eleonore Giesmann mit der Harfe, Herbert Ferko auf der Gitarre und Matthias Sammer auf der Harmonika.

Der Film kann auf DVD oder USB-Stick um 29 Euro gekauft werden. Vorgeführt wird der Film im Pfarrhofsaal am 22 April um 19 Uhr, 23. April um 20.15 Uhr und am 24. April um 16 Uhr.