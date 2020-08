Die südoststeirischen Kultrocker lassen im neuen Video die Stilmittel des Italo-Western hochleben.

REGION. Neuigkeiten gibt es von der südoststeirischen Kultrockband Le Craval, die unter anderem mit den Nummern „Wenn ich Gott wär“ und „Mädchen brauchen länger“ Bekanntheit erlangt haben. Mit einer verjüngten Rhythmussektion hat das Quintett rund um Sänger Willi Rombold und Gitarrist bzw. Produzent Robert Schwarzl kürzlich in der burgenländischen Westernstadt "Lucky Town" das Video zum Song "Adios Amigos" gedreht. Für die visuelle Umsetzung ihrer Single „Adios Amigos“ nahmen sich die Südoststeirer Klischees und Stilmittel von Italo-Western zum Vorbild. Das Ergebnis ist ab 28. August auf Youtube zu sehen. Am selben Tag erscheint auch die Single auf den gängigsten Musikplattformen. „Sicher einer unser stärksten Nummern bisher – mit einem bombastischen Refrain, der einen nicht so schnell wieder loslasst", so Willi Rombold.