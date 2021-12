Lionsclub Bad Radkersburg-Mureck hat Scheck an Anna Mir vom Zeit-Hilfs-Netz Bad Radkersburg übergeben.

BAD RADKERSBURG. Die Unterstützung von Menschen in der Region ist eine der Hauptaufgaben vom Lionsclub Bad Radkersburg-Mureck. Nun haben Präsident Mihael Magdic und Gerhard Pracher einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro an Anna Mir vom Zeit-Hilfs-Netz in Bad Radkersburg übergeben.

Schöne Weihnacht für vier Familien

Anna Mir nutzt die Spende dafür, vier bedürftigen Familien mit Kindern in der Stadtgemeinde Bad Radkersburg zu helfen. Am Wunschzettel der Familien für Weihnachten standen Lebensmittel und Kleidung. In die Pakete kamen aber auch Farbstifte und Spielzeug.

Erfahre noch mehr über das Zeit-Hilfs-Netz:

