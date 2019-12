In der Arbeiterkammer in Feldbach ließen sich Pensionisten und Jubilare von der Gewerkschaft der Privatangestellten sowie von Druck, Journalismus und Papier (GPA-djp) und der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) gebührend feiern. Geehrt wurden Mitglieder, die seit 25, 40, 50 und 65 Jahren Gewerkschaftsmitglied sind.

Robert Mitterer, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender in der Firma Krobath, bekam von der PRO-GE die Ehrenurkunde für sage und schreibe 65 Jahre Mitgliedschaft überreicht.

Siegfried Trauch, Vorsitzender des ÖGB Südoststeiermark, führte die Mitgliederehrung durch – seitens der Gewerkschaften gratulierten stellvertretend für die GPA-djp Mustafa Durmus und für die PRO-GE Christian Stix.