100 Gemeinden und 5 Regionen wurden nun von Familienministerin Susanne Raab und von Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl für ihre Familienfreundlichkeit ausgezeichnet – mit dabei war die Marktgemeinde St. Anna am Aigen.

ST. ANNA AM AIGEN. Im Zuge einer digitalen Preisverleihung haben Familienministerin Susanne Raab und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl nun 100 Gemeinden und 5 Regionen, die sich durch besondere Familienfreundlichkeit auszeichnen, ins Rampenlicht gestellt. Lohn der guten Arbeit ist ein offizielles Gütesiegel. 70 der ausgezeichneten Gemeinden erhielten außerdem das Unicef-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“.

Auf der virtuellen Bühne stand auch eine südoststeirische Gemeinde – St. Anna am Aigen ist sowohl eine familienfreundliche als auch kinderfreundliche Gemeinde. Gemeindekassierin Andrea Pock nahm die Auszeichnung virtuell entgegen.

Familienfreundlichkeit ist gleich Lebensqualität

„Gerade in den letzten Jahren hat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf neu an Bedeutung gewonnen. Familienfreundliche Maßnahmen in Gemeinden bedeuten eine Erhöhung der Lebensqualität für Österreichs Familien und mehr Flexibilität in ihrer Lebensgestaltung“, betonte Familienministerin Susanne Raab.

