Die Sternsinger überbrachten auch in der Südoststeiermark den Segen und sammelten Spenden für die gute Sache.

SÜDOSTSTEIERMARK. 13.000 Sternsinger waren in der Steiermark wieder unterwegs, um Spenden für Hilfsprojekte zu sammeln. 500 Projekte werden mithilfe der Sternsingerspenden jährlich unterstützt. Die Königsaktion unterstützt rund 50 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Die Zerstörung des Regenwaldes bedroht dort das Überleben der indigenen Völker und beschleunigt die weltweite Klimakrise.

Drei Gruppen waren in Ratschendorf unterwegs.

Foto: Bettina Öttl

hochgeladen von Markus Kopcsandi

Unter Beachtung aller notwenigen Sicherheitsmaßnahmen waren die Sternsinger auch im Bezirk unterwegs. In der Pfarre Kirchbach überbrachten beispielsweise zwei Erwachsenengruppen den Segen. "Die Leute waren wirklich sehr erfreut, dass wir gekommen sind“, so Christine Fink. Aktiv waren die Sternsinger des Weiteren unter anderem auch in Dirnbach bei Straden, in Mahrensdorf bei Fehring und in Ratschendorf in der Gemeinde Deutsch Goritz.

