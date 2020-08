Ein Einführungsseminar für potenzielle neue Mitglieder findet im September statt.

REGION. Die Aufgabe von Hospizteams besteht darin, Menschen, die sich in in ihrer letzten Lebensphase befinden, zu unterstützen und auch Angehörige in dieser emotional schwierigen Zeit zu begleiten. Die Teams in Feldbach rund um Leiterin Sophie Jokesch und Bad Radkersburg unter der Leitung von Rosa Haas suchen neue ehrenamtliche Mitglieder. Ein Einführungseminar geht am 7. September (17 bis 20:30 Uhr) und am 18. September (15 bis 20.30 Uhr) an der Rot-Kreuz-Bezirksstelle in Feldbach über die Bühne. Der Anmeldeschluss ist der 2. September. Anmelden kann man sich unter feldbach@hospiz-stmk.at.

Empathie ist gefragt

"Für mich ist es eine sehr wertvolle Arbeit – es ist mir jedes Mal eine Ehre, wenn ich Menschen in einer schweren Zeit beistehen kann", so Sophie Jokesch, die seit 2011 im Hospizteam tätig ist. Das Wichtigste im Rahmen der Hospizarbeit sei die Empathie – aus welcher Berufsgruppe man stamme, sei völlig nebensächlich. Jokesch würde sich übrigens freuen, wenn auch Männer zum Team stoßen würden.