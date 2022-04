Anni Leitl hat schon mal die Gemeinde gewechselt. In ihrem Reisekoffer nahm sie beim Umzug von Paldau nach Muggendorf einige interessante Mundartwörter mit.

MUGGENDORF. Die Muggendorferin Anni Leitl kommt ursprünglich aus der Gemeinde Paldau. Von dort bringt sie Dialektwörter mit, die in der Region Straden nicht so geläufig sind. „Was wir hier als Schmölchan kennen, hieß in meiner ehemaligen Gemeinde Pletzn“, verrät die begeisterte Radfahrerin. "Jetzt kommt die Zeit, in der man Pletzn stechen kann und den Löwenzahn als ersten Salat in der Küche verwendet“, übersetzt Leitl.

Aktive Seniorenbund-Obfrau

Sie war in ihrer aktiven beruflichen Zeit übrigens in der Hauskrankenpflege tätig und kümmert sich jetzt als Obfrau um die Mitglieder des Seniorenbundes Straden.



