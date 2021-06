Nach 15 Monaten Bauzeit eröffnete die Winzerfamilie Ulrich in St. Anna am Aigen 1.200-m²-Neubau.

"Die räumliche Situation war für unsere Betriebsgröße zu klein", begründet Rupert Ulrich eine umfangreiche Investition in neue Betriebsräumlichkeiten. Nach langer Planungsphase hatte am 17. Feber 2020 der Spatenstich stattgefunden. Sämtliche Arbeiten wurden von heimischen Firmen ausgeführt. Die neu errichtete, 1.200 m2 große Gebäudefläche beinhaltet Tankkeller, Fass- und Reifekeller, Abfüllraum, Kühllager, Verkaufs- und Präsentationsflächen und Büro.

Verarbeitung optimieren

Nach 15 Monaten konnten die Räumlichkeiten im Rahmen einer Feier durch Bischof Franz Lackner im Beisein von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gesegnet werden.

"Der Juni wird im Zeichen der Eröffnung stehen", betonte Betriebsführerin Karin Ulrich. "Uns war es ein Anliegen, die Verkaufsflächen so zu gestalten, dass man Tageskunden und Gruppen gleichzeitig bedienen kann", hob Tochter Cornelia Ulrich hervor.

"Wir wollten auch die Arbeitsvorgänge in Verarbeitung und Keller optimieren", fügt Sohn David Ulrich an.