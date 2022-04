Etwa 80 Flüchtlinge aus der Ukraine haben in der Stadtgemeinde Fehring vorübergehend eine sichere Heimat gefunden. Und zu Ostern gingen natürlich auch die Flüchtlingskinder auf Nesterlsuche.

FEHRING. Möglich machte die Osternestsuche die SPÖ der Stadt Fehring unter dem 2. Vizebürgermeister Marcus Gordisch. Der beliebte Brauchtumsevent für Kinder fand traditionell im Rosenbad in Fehring statt. Bei schönem Wetter kamen rund 100 Kinder mit ihren Eltern, um nach versteckten „Nesterln“ Ausschau zu halten. Unter ihnen waren auch viele Flüchtlinge aus Fehring, die in drei Gemeindewohnungen sowie in privaten Haushalten und Häusern Unterschlupf gefunden haben.

Rund 100 Kinder kamen mit ihren Eltern zur Osternestsuche im Freibad.

Um 14 Uhr stürmten die Kinder los, um am Karsamstag dem Osterhasen nachzuspüren.

Revival nach zwei Jahren Pause

Der Startschuss fiel um 14 Uhr. Die vom Osterhasen versteckten „Nesterl“ wurden natürlich allesamt von den Kindern gefunden, und auch die Erwachsenen wurden mit einem Osterei beschenkt. Stadtparteivorsitzender und 2. Vizebürgermeister Marcus Gordisch sowie sein Team freuten sich, dass sie diese schöne Aktion nach zwei Jahren wieder durchführen konnten.



