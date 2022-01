FEHRING. Das Führungsduo der Stadtfeuerwehr Fehring, Kommandant HBI Christian Hammer und Stellvertreter OBI Florian Gradwohl, wurde in der Jahreshauptversammlung einstimmig wiedergewählt.

Die wiedergewählten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Fehring, HBI Christian Hammer und Stellvertreter OBI Florian Gradwohl, ließen – traditionell zu Jahresbeginn – das Einsatzjahr im Leistungsbericht Revue passieren. In insgesamt 562 Einsätzen, technischen Hilfeleistungen, Übungen und Veranstaltungen haben die Fehringer Florianis 10.769 Einsatzstunden erbracht. Dabei legten die Feuerwehrkräfte in sieben Fahrzeugen genau 4.451 Kilometer zurück.

150 Jahre Feuerwehr Fehring

Als einzige Veranstaltung konnte die Fehringer Stadtfeuerwehr im vergangenen Jahr unter Einhaltung strenger Corona-Regeln nur den Fetzenmarkt "durchziehen". Heuer feiert die Feuerwehr Fehring ein Jubiläum – es gibt sie seit 150 Jahren. Nachdem auch 2022 wie schon im Vorjahr der Feuerwehrball und der Faschingdienstagsrummel der Pandemie zum Opfer fallen, will Hammer im Jubiläumsjahr neben einem Zweitagefest im August auch am Maibaumaufstellen am Hauptplatz festhalten. Grund zum Feiern gibt es genug: Neben dem 150-Jahre-Jubiläum der Stadtfeuerwehr feiert auch die Stadtgemeinde Fehring in diesem Jahr einen Runden – den 60er. Für das 150-Jahre-Jubiläumsfest hat die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Fehring den 27. und 28. August als Termin ins Auge gefasst.

Auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung standen auch offizielle Beförderungen.

Vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann wurden Sha Wali Fouroutan und Helmut Pecovnik befördert. Franziska Winkelmaier wurde von der Feuerwehrfrau zur Oberfeuerwehrfrau, und Bürgermeister Johann Winkelmaier durfte sich über eine Beförderung vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann freuen. Helmut Winkler wurde zum Ehrenbrandmeister ernannt.

Verdienstkreuz für ABI Franz Kniely

Das Verdienstkreuz des Landes Steiermark in Silber bekam ABI Franz Kniely verliehen. Der Abschnittsbrandsinspektor war lange Zeit Kommandant der Stadtfeuerwehr Fehring. Neben der Landesauszeichnung bekam er von der FF Fehring eine Medaille für 40 Jahre in der Wehr überreicht.

Die höchste Auszeichnung der Stadtfeuerwehr Fehring hingegen erhielten drei Kameraden. BI d.V. Karl Kapper, seit 40 Jahren Schriftführer in der Wehr, sowie die Seniorenwarte EBI Friedrich Gogg und EHBM Franz Prasch – nebenbei auch in anderen Funktionen tätig – bekamen für ihre langjährige freiwillige Tätigkeit in der Stadtfeuerwehr Fehring das Ehrenzeichen in Gold verliehen.

