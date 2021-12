FELDBACH. Seit 30 Jahren geschehen am LKH-Standort Feldbach Wunder. Mehr als 38.000 Geburten wurden in den letzten drei Jahrzehnten begleitet.

Die Gebärabteilung in Feldbach habe sich über die Grenzen des unmittelbaren Einzugsbereiches hinaus einen guten Ruf erworben – sowohl in fachlicher wie auch menschlicher Hinsicht. Die KAGes-Vorstände Gerhard Stark und Ernst Fartek gratulieren dem gesamten Team.

1.600 Geburten im Jahr

Mit 1. Jänner 1992 wurde mit der Geburtsstunde der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe eine neue Ära eingeläutet. Unter Primarius Hannes Hofmann erblickten Tag für Tag neue Erdenbürger das Licht der Welt. Mit anfänglich durchschnittlich 1.600 Geburten im Jahr entwickelte sich die Abteilung zu einer der renommiertesten in der Steiermark.

Seit 2019 leitet Primarius Kurt Resetarits die Abteilung.

Auch meinbezirk.at und die Woche "begleiten" die Geburten mit den Babys der Woche.

Früherkennug von Fehlentwicklung

Exzellente medizinische Ausstattung und bestens ausgebildetes Fachpersonal stünden für eine ausgezeichnete Pränataldiagnostik, um frühzeitige Probleme in der Schwangerschaft zu erkennen und so in vielen Fällen Komplikationen während und nach der Geburt zu vermeiden, wie es in einer Aussendung der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) heißt. Neue Ultraschalltechnologien in Feldbach würden dazu beitragen, eine Vielzahl von Fehlentwicklungen bereits in einem sehr frühen Stadium zu erkennen und die werdende Mutter sowie das ungeborene Kind optimal zu versorgen.

Im LKH Feldbach kamen in 30 Jahren rund 38.000 Babys auf die Welt.

Foto: RegionalMedien

hochgeladen von Heimo Potzinger

Wassergeburten in Feldach

Dank moderner Kreißsäle und der fachlichen Kompetenz der Hebammen, die leitende Hebamme in Feldbach ist Daniela Radl, sei es möglich, auf Wünsche der werdenden Mütter einzugehen und ihnen verschiedene Möglichkeiten der Geburt, wie zum Beispiel die Wassergeburt, anzubieten. Übrigens: Derzeit erblicken im Schnitt 1.200 Neugeborene pro Jahr am Standort Feldbach in wohliger Atmosphäre das Licht der Welt.

An Beliebtheit bei frischgebackenen Müttern habe in den vergangenen Jahrzehnten neben der Babymassage auch die Stillambulanz gewonnen. Beide Angebote mussten allerdings cornabedingt bis auf Weiteres ausgesetzt werden.

Leistungsspektrum am Puls der Zeit

Die Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe deckt allerdings nicht nur den Bereich der Geburt ab. Das Behandlungspektrum wurde in den letzten Jahren um die Diabetesbetreuung von Schwangeren, die konservative Gynäkologie, die Knopflochchirurgie (laparoskopische Chirurgie) sowie die Inkontinenzchirurgie erweitert.

Einen bedeutenden Fortschritt sieht Primarius Kurt Resetarits für die Patientinnen vor allem in der postoperativen Erholung. Durch laparoskopische Eingriffe könne einerseits ein stationärer Aufenthalt so kurz wie möglich gehalten werden, andererseits seien die Patientinnen um mindestens zwei bis drei Wochen früher nach dem Eingriff wieder voll mobil und arbeitsfähig.

Und durch die Erweiterung der interdisziplinären Tagesklink für das Fach Gynäkologie am Standort Fürstenfeld im Jahr 2012 konnte der OP-Bereich am Standort Feldbach enorm entlastet und der Fokus auf komplexe Operationen gelegt werden.

Ein weiterer wichtiger Grundstein in der Vorsorge und Behandlung von Brustkrebs in der Region wurde mit der Gründung des Brustgesundheitszentrums im Jahr 2006 gelegt

Erste Primaria übernimmt

Ein Blick in die Zukunft lässt auf weitere Innovationen hoffen. Mit Gunda Pristauz-Telsnigg konnte das LKH Feldbach-Fürstenfeld eine weitere ausgezeichnete Spezialistin im Bereich der Brustgesundheit und Geburtshilfe für sich gewinnen. Sie wird ab 1. Jänner 2022 als erste Primaria die Abteilung von Kurt Resetarits übernehmen, der in den Ruhestand geht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unsere Babys der Woche