Aus bisher unbekannter Ursache war Mittwochabend in einem Wohnhaus in Unterlamm ein Brand ausgebrochen. 31 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.



Der Brand war in einem Wohnzimmer ausgebrochen. Die 53-jährige Bewohnerin und deren Gatte versuchten noch gemeinsam mit einer weiteren Person, die Flammen mit Wasser und Feuerlöschern einzudämmen, was jedoch misslang. Das Wohnzimmer brannte zur Gänze aus, die Nebenräume wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. So entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Auch noch nicht bekannt ist die genau Brandursache, die Ermittlungen laufen.

Die Feuerwehren Unterlamm und Hatzendorf waren mit 31 Personen und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Dachkonstruktion verhindern.