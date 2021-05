Rund 900 Feuerwehrkräfte des Bereichsverbandes Feldbach erhielten in den Impfstraßen in den Asphalthallen in Feldbach ihre erste Corona-Schutzimpfung.

Mit wenigen Ausnahmen wurde die Impfaktion Teil eins nun mit 21. Mai für rund 900 Feuerwehrkräfte des Bereiches abgeschlossen.

Die reibungslose Durchführung dieser groß angelegten Impfaktionen erfordert enormen persönlichen Einsatz aller Akteure. Deshalb bedankte sich Bereichskommandant Oberbrandrat Johannes Matzhold ausdrücklich beim Team in der Impfstraße. Die Impfungen seien für die Feuerwehrkräfte beginnend mit dem 19. März in einer sehr ruhigen und professionellen Atmosphäre durchgeführt worden, "wofür ich dem Team hier sehr dankbar bin", so Matzhold.

Die Feuerwehrkräfte bekamen in Feldbach ihrer Schutzimpfung.

"Ein besonderes Dankeschön gebührt der Teamleiterin der Impfstraße in Feldbach, Karin Wagner, den Sanitätern Judith Grain und Markus Leitgeb sowie Monia Piscak und Wolfgang Niess. Bestens organisiert und koordiniert worden sei die Corona- Schutzimpfung von Brandinspektorin Maria Fiedler. Matzhold: "Dadurch konnte ein erster Schritt zum zeitnahen Immunisieren von impfwilligen Feuerwehrkräften gesetzt werden."

