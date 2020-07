Der Abfallwirtschaftsverband Radkersburg hat zu einer besonderen Tauschaktion geladen.

RATSCHENDORF. Ein großer Ansturm hat beim Aktionstag im Ressourcenpark in Ratschendorf geherrscht. Grund dafür: Wer mindestens fünf Liter Altspeiseöl abgegeben hat, erhielt im Gegenzug eine Flasche regionales Kernöl in Bioqualität zurück. Der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Radkersburg hat die Aktion in Kooperation mit Bioindustrie Münzer (Biodieselproduzent), dem Bio-Kürbishof Familie Werschnig und dem Biohof Kobatl durchgeführt. Anlass für den Tauschhandel war der wichtige Hinweis, dass bei richtiger und verantwortungsvoller Entsorgung Altspeiseöl den wertvollen Rohstoff für Biodiesel liefert. „Mit nur einem Liter Altspeiseöl beziehungsweise Fett können 2,5 Kilo CO² eingespart werden“, betont Umweltberaterin Sarah Nell. „Falsch über den Kanal entsorgt, kann es zu Verstopfungen und zu hohen Reinigungskosten kommen“ ergänzt Wolfgang Haiden, Geschäftsführer des AWV Radkersburg.