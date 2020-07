AMS steht Betrieben in der Corona-Krise mit verschiedenen Serviceprogrammen beratend zur Seite.

REGION. Covid-19 hat je nach Branche und Betriebsgröße unterschiedliche Auswirkungen auf Unternehmen. Das AMS will den Betrieben u.a. bezüglich personalwirtschaftlicher Fragen zur Seite stehen – so wird z.B. das Programm „Impulsberatung on-demand" geboten.

„Bei diesem neuen, ganz speziellen Beratungsangebot setzen wir kompetente Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater ein, die in unserem Auftrag bei der Bewältigung von betrieblichen Herausforderungen und notwendigen organisatorischen Anpassungen unterstützen“, informiert die regionale AMS-Leiterin Lieselotte Puntigam.

Service beim Boxenstopp

„Die Beratung gestaltet sich dabei ganz nach dem Bedarf der Betriebe. Von einem fachlichen Input, über eine gemeinsame Analyse bis hin zu einer längeren Beratung im Ausmaß von bis zu elf Beratungstagen ist vieles möglich. Analysen der aktuellen Situation in der Krise, ein Blick auf die Ressourcen des Betriebes, Möglichkeiten der Digitalisierung, Fragen zur Personalentwicklung und Strategien für die Zukunft des Unternehmens können bei dieser Beratung vor Ort oder virtuell behandelt werden. Die Kosten werden zu 100 Prozent vom AMS übernommen“, erklärt Puntigam. Geboten wird vom AMS des Weiteren auch der "AMS-Boxenstopp". Dabei treten Berater mit den Unternehmen telefonisch in Kontakt und fragen nach, wie das AMS außer mit dem Angebot der Kurzarbeit helfen kann.

Detailinfos zum AMS-Service unter sfu.feldbach@ams.at.