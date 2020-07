Mureck: NMS soll neues Gebäude und Musikschwerpunkt bekommen.

MURECK. Wie die WOCHE berichtet hat, bestehen in Mureck schon seit Langem Pläne, die Neue Mittelschule inklusive der Polytechnischen Schule zu sanieren. Verzögert hat sich das Projekt großteils durch Finanzierungsfragen. Nachdem Mettersdorf mittlerweile den Schulsprengel gewechselt hat und es für Bürgermeister Anton Vukan nach dem Bezirkswechsel Murfelds auch absehbar war bzw. ist, dass man künftig Schüler an Straß verlieren wird, war zuletzt eine "abgespeckte" Sanierung geplant. Dringende Brandschutzmaßnahmen wurden schon im Herbst letzten Jahres durchgeführt.

Nun soll aber doch alles anders kommen. Wie Bürgermeister Anton Vukan erklärt, plant man nun für NMS und Poly einen Neubau bzw. eine neue Ausrichtung der Neuen Mittelschule. "Es besteht ja ein Trend zu Schwerpunktsetzungen. In der Stadtgemeinde Mureck bietet sich ein musischer Schwerpunkt an", so Vukan zur Vision einer Neuen Musikmittelschule. Er will unmittelbar nach der konstituierenden Sitzung in einer Arbeitsgruppe an die Planungen gehen. Mit dabei sein sollen unter anderem Günther Pendl, Direktor der örtlichen Musikschule und Walter Rehorska, ehemals Präsident der Arbeitsgemeinschaft Musikerziehung Österreich.

Musische Lernkultur

Überzeugt von Vukans Idee zeigt sich NMS-Direktorin Manuela Berghold. "Die Musik wird in der Lernkultur Einzug halten", so Berghold, die sich auf eine intensive Zusammenarbeit mit der Musikschule freut. Laut Berghold habe man an der Schule schon lange musikalische Akzente gesetzt. So führt man seit einem Jahr neben dem Schulchor auch ein Schulorchester, im September startet man mit dem Fach "Musik und digitale Medien".

Viele Synergien

"Ich bin begeistert von den Synergien, die sich ergeben werden. Ich habe ein Gesamtkonzept im Kopf, das auch die Einbindung der Volksschule vorsieht", so Musikschuldirektor Günther Pendl. Bürgermeister Vukan will in der Arbeitsgruppe übrigens auch die räumlich angespannte Situation der Musikschule mitbedenken – auch für die Proberäumlichkeiten der Grenzlandtrachtenkapelle soll eine Lösung gefunden werden.