KIRCHBERG AN DER RAAB. Kulturgeschichtliche Erkundungen in der Südoststeiermark mit dem Besuch einiger ausgewählter Fundplätze und Museen im slowenischen Grenzgebiet hat das neue Buch "Archäologische Streifzüge durch das Steirische Vulkanland" zum Inhalt. Die Präsentation findet am Donnerstag, 14. April um 19 Uhr im Gemeindezentrum Kirchberg statt. Die Autoren Heinrich Kranzelbinder und Ortwin Hesch verfassten das 200 Seiten starke Werk mit zahlreichen Fotos sowie gefälligen und wissenschaftlich fundierten Texten. Durch die übersichtliche Karte kann man es auch als Tour-Guide durch das Steirische Vulkanland verwenden.

Weitere Buchpräsentationen gibt es am Donnerstag, 12. Mai in der Begegnungshalle Gosdorf und am Donnerstag, 19. Mai im Zehnerhaus Bad Radkersburg.