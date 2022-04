Sonntagvormittag war ein Wirtschaftsgebäude in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten bis 16 Uhr an. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte aber mehrere Hunderttausend Euro ausmachen.



FELDBACH. Nachdem das Dach eines Geräteschuppens in Brand geraten war, stand das Gebäude innerhalb kürzester in Vollbrand. Die Flammen griffen auch auf das angrenzende landwirtschaftliche Gebäude über. Das ehemaliges Stallgebäude wurde ebenfalls als Geräteschuppen und Heu- und Hackschnitzellager genutzt.

Dank der schnellen und umfangreichen Brandbekämpfung durch 122 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Um etwa 16 Uhr hieß es „Brand aus“.

Erste Ermittlung zur Brandursache führten die Polizei und ein Bezirksbrandermittler durch.

Der Geräteschuppen brannte zur Gänze nieder. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden von den anwesenden Polizeistreifen und einem Bezirksbrandermittler durchgeführt. Da die Brandursache unklar und der Sachschaden dermaßen hoch sei, seien weitere Ermittlungen notwendig, wie es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark heißt. Das Landeskriminalamt wurde verständigt.

