GNAS. Konzert von Buena Banda am Donnerstag, 21. Oktober um 19.30 Uhr im Pfarrheim Gnas.

"Buena Banda", das sind die Saxophonisten Nicolò Loro Ravenni und Florian Bauer, Sousaphonist Georg Laller, Schlagzeuger Thomas Stabler, Posaunist Sascha Krobath sowie die Trompeter Marko Solman und Dominic Pessl, kommen im Rahmen des Festivals "Jazzliebe" nach Gnas. Der eindringliche und explosive Klang von Blechblasinstrumenten, gepaart mit dem Groove und Sound von Pop, Rock, Drums, Bass und Techno, bringt jedes Publikum zum Feiern und Tanzen. Bisherige Stationen waren das "Aufsteirern" in Graz, das Woodstock der Blasmusik, das Styrian-Sounds-Festival, das Skappanabanda-Festival, das Opernclubbing in Graz sowie zahlreiche weitere Auftritte in Österreich, Slowenien, Italien, Kroatien und Deutschland.