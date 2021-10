Unter dem Motto "Vorrang für Dach-, Wand- und Parkplatzflächen" will Feldbach Fotovoltaik auf Freiflächen einen Riegel vorschieben. Das örtliche Entwicklungskonzept sieht Regelungen für den Bau von Anlagen vor.



Die Vulkanland-Stadtgemeinde Feldbach geht ihren pionierhaften Weg in der Eigenversorgung und im Ausbau erneuerbarer Energien entschlossen weiter. Kraft des Beschlusses neuer Regelungen für den Bau von Fotovoltaik-Anlagen im Gemeinderat steuert man dem Ziel maximaler nachhaltiger Energieversorgung mit geringstem Flächenverbrauch entgegen. "Erst nach maximaler Ausschöpfung der bestehenden Dach-, Wand- und Parkplatzflächen können für den Eigenverbrauch maximal 3.000 Quadratmeter Freifläche genutzt werden", konkretisiert Feldbachs Bürgermeister Josef Ober. "Wir wollen keine hektarweise Verbauung mit Fotovoltaik!" Ober will der grundlosen Versiegelung von Boden entgegenwirken.

Bürgermeister Josef Ober will mit geringstem Flächenverbrauch maximale nachhaltige Energieversorgung erreichen.

Foto: Steirisches Vulkanland

hochgeladen von Heimo Potzinger

Dachflächenstudie gibt den Rahmen vor

Nicht jede Gemeinde können diesen Weg bestreiten, weiß Ober. Der Stadt Feldbach hingegen könne die intensive Verbauung im urbanen Raum nützen. Den Rahmen, wie man in der Stadtgemeinde Feldbach künftig mit der Errichtung von Fotovoltaikanlagen umgehen will und wird, gibt eine Dachflächenstudie bzw. der Solarkataster aus dem Jahr 2016 vor. Die Studie zeigt, welche Dachflächen in der Stadt gewerblich genutzt werden und wo wie viel Strom produziert wird.

Der Energiebedarf steigt rasant. Zurzeit liegt er allein in der Stadtgemeinde Feldbach bei 112 Gigawattstunden im Jahr (GWh/a), bis 2035 sollte er auf 146 GWh/a steigen.

Die Fotovoltaikanlage am Standort der Kläranlage Raabau ist ein Beispiel für eigene Strom- und Energieversorgung.

Foto: WOCHE

hochgeladen von Heimo Potzinger

Strompreis steigt, Amortisationsdauer sinkt

Dass die Freiflächen geschützt gehören, zeigt die erfreulich hohe Nachfrage nach Fotovoltaik. Bis zu zwei Anträge zur Errichtung einer größeren Anlage laufen Woche für Woche in der Gemeinde Feldbach ein. Zurzeit liegt die Amortisationsdauer durchschnittlich bei rund zehn Jahren. Aufgrund des steigenden Strompreises wird sich die Investition in eine Anlage noch viel früher rechnen.

Das sei eine Chance, gleichzeitig mit der Errichtung einer Fotovoltaikanlage auch gleich in die Sanierung der Dachflächen zu investieren. "Wir selbst als Gemeinde machen das auch, und wir werden in den nächsten Jahren sehr viel in Fotovoltaik investieren", so Ober.