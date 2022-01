Die Gesundheit der Jugendlichen steht gerade in Zeiten der Pandemie auf dem Spiel. Dazu tragen im Besonderen mangelnde Sozialkontakte und Freizeitmöglichkeiten bei. Da kommt jetzt der neue Fördercall im Rahmen von "Xund und Du" für Jugendprojekte gerade recht.

Die Förderung der Gesundheitskompetenz bei Jugendlichen steht im Zentrum des Projekts "Xund und du" von "LOGO Jugendmanagement" im Auftrag des Gesundheitsfonds Steiermark. Gerade in den letzten Jahren hat die Initiative enorm an Bedeutung dazugewonnen. In Zeiten von Homeschooling und eingeschränkter Ausgehmöglichkeiten sind Jugendinitiativen doppelt wichtig. Überaus erfreulich stimmt daher die Nachricht, dass das Projekt "Xund und du" eine Fortführung erfährt – der neue Fördercall wurde eingeläutet. 20.000 Euro liegen im Fördertopf.

Ab sofort sind alle Einrichtungen aus Schule und außerschulischer Jugendarbeit – also beispielsweise Vereine, Jugendzentren oder Schulsozialarbeit – aufgerufen, gemeinsam mit Jugendlichen verschiedene Gesundheitsthemen auszuarbeiten. Bis zu 300 Euro gibt‘s als finanzielle Unterstützung für Ideen und konkrete innovative Projekte für gesunde junge Menschen. Einreichen lassen sich Projekte und Ideen unter xund.logo.at/300. Die regionalen Initiativen stehen danach im Zentrum der Jugendgesundheitskonferenzen wie jene in Feldbach im Spätsommer dieses Jahres. Den Besucherinnen und Besuchern wird hier altersgerecht nähergebracht, wie vielfältig die eigene Gesundheit gefördert werden kann.

Der Jugend-Tanzkurs 2021 in Riegersburg animierte viele Jugendliche zum Mitmachen.

Foto: LOGO Jugendmanagement GmbH

hochgeladen von Heimo Potzinger

Gesundheitsmessen in Feldbach, Hartberg und Zeltweg

Der Aufruf zum Mitmachen richte sich heuer, wenngleich sich alle Steirer anmelden und die 300 Euro abholen können, im Besonderen an die Bezirke Südoststeiermark, Murtal und Hartberg-Fürstenfeld, wie Projektleiter Johannes Heher verrät. Denn in diesen Regionen legt „Xund und du“ heuer einen speziellen Schwerpunkt. Im Spätsommer dieses Jahres wird unter anderem in Feldbach eine Jugendgesundheitskonferenz, eine Art Gesundheitsmesse für Jugendliche, stattfinden. In dieser Messe sollen die regionalen Initiativen zur Gesundheitsförderung unter Jugendlichen vorgestellt werden. Veranstaltungen, wie die Messe in der Südoststeiermark, sind darüber hinaus im Murtal, hier voraussichtlich in Zeltweg, sowie in Hartberg geplant.

Vom Tanzkurs bis zu Yoga

Knapp 1.000 Projekte und Aktivitäten mit 50.000 Jugendlichen, über 20.000 junge Menschen bei regionalen Jugendgesundheitsmessen – die bisherige Bilanz von „Xund und du“ kann sich sehen lassen. "Heuer werden steiermarkweit wieder einige Projekte dazukommen", ist Heher schon gespannt. Bislang konnten über "Xund und Du" allein in der Region Südoststeiermark rund 150 Projekte und Aktivitäten mit mehr als 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern initiiert werden. Von Bewegungsangeboten, wie beispielsweise einem Jugend-Tanzkurs in Riegersburg, über das Thema Psychohygiene, wie etwa ein Yoga-Schnuppertraining in Mureck, bis hin zu Initiativen mit dem Schwerpunkt „Ernährung“, wie etwa der Errichtung und Bewirtschaftung eines Hochbeetes mit Jugendlichen in Feldbach – die Gesundheitskompetenz junger Menschen wurde auf vielfältige Weise gefördert.

Weitere Informationen: xund.logo.at

Ansuchen: xund.logo.at/300

Das könnte dich auch interessieren:

Jugendgesundheitskonferenz auf den Grazer Kasematten