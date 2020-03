Ein Frühstück nur für Frauen und Mädchen

Beim Frauenfrühstück können sich Frauen und Politikerinnen austauschen.

Anlässlich des Internationalen Frauentags lädt die Beratungsstelle Innova in Feldbach am Samstag, den 7. März ab 9 Uhr zu einem Frühstück, bei dem sich Frauen untereinander und mit drei regionalen Politikerinnen austauschen können. NAbg. Agnes Totter, LAbg. Cornelia Schweiner und LAbg. Julia Majcan werden für Fragen, Anregungen und Ideen rund um das Thema Frausein zur Verfügung stehen und aufgegriffene Themen mit Relevanz in der Folge auf politische Ebene heben, um das Leben für Frauen in der Region zu verbessern. Außerdem soll der Vormittag eine Möglichkeit für die Vernetzung von Frauen untereinander bieten.

Ein Anliegen der Beteiligten ist beispielsweise die Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Bereich wie in der Politik und im Vereinsleben und die Bildung eines regionalen Frauennetzwerkes. In der Region gibt es bereits mit der Beratungstelle Innova, der Notschlafwohnung und den Gewalt- und Kinderschutzzentren ein gutes Netzwerk, das mit Rat und Tat zur Seite steht.

Anmeldungen zum Frühstück sind unter Tel. 03152/39554 oder per Email office@innova.or.at möglich.