Das Eltern-Kind-Zentrum Radkersburg bietet viel praktischen Wissen in Webinaren an.

REGION. Laut Bettina Öttl, Leiterin des Eltern-Kind-Zentrums Radkersburg mit Sitz in Weixelbaum in der Gemeinde Deutsch Goritz, sitzen nun viele Familien aufgrund der Situation rund um Corona im selben Boot – und zwar zu Hause bzw. auf engstem Raum. Gerade nun würden sich viele Fragen zur Erziehung auftun.

Um für Familien auch jetzt eine starke Schulter sein zu können, setzen Bettina Öttl und ihr Team auf Webinare, die mithilfe der Software Zoom über die Bühne gehen. Der digitale Weg der Wissensvermittlung soll in Zukunft übrigens verstärkt eine Rolle im Ekiz-Angebot spielen, da es vor allem für Mütter mit Kleinkindern schwierig sei, abends noch eine Veranstaltung zu besuchen.

"Schimpfen, strafen, böse sein?"

Doch was sind nun die nächsten Webinar-Programmpunkte? Am 16. November (19.30 Uhr) lautet das Thema der Psychologin und Elternbildnerin Monika Stoiser-Berger "Schimpfen, strafen, böse sein?" Die Teilnahme kostet 5 Euro bzw. ist mit dem "Zwei und mehr Familienpass" gratis.

Am 18. November (19.30 Uhr) spricht die Elternbildnerin Andrea Eder kostenlos über "Starke Väter für starke Kinder". Am 30. November (19.30 Uhr) geht es dann mit der Kindergartenpädagogin Katharina Unger um "Meilensteine in der Sprachentwicklung von Kindern". Dieser Vortrag kostet fünf Euro bzw. ist mit dem "Zwei und mehr Familienpass" kostenlos.

Die Events sind je für den Eltern-Kind-Bildungspass anrechenbar. Es wird um Anmeldung für die Webinare unter 0664/3430440 oder ekiz.radkersburg@aon.at gebeten.