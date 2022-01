Kinder können 2022 in Bad Gleichenberg mit Yoga und ätherischen Ölen entspannen.

BAD GLEICHENBERG. Speziell Kinder leiden ja unter den Folgen der Corona-Krise. In der Praxis Naturso in der Villa Albrecht in Bad Gleichenberg haben Kinder heuer, die ersten Termine sind am 21. Jänner und 18. Feber, die Chance, die Welt des Yoga und der naturreinen ätherischen Öle zu entdecken. Und zwar beim ersten Yoga-Aroma-Stammtisch für Kids.

Körper und Seele in Balance.

Foto: Monkey and Mind

Ziel ist es laut dem Team von Monkey and Mind, dass sich die Teilnehmer spielerisch Wissen aneignen sowie die Atmung und den Körper bewusst wahrnehmen und stärken. Anmeldung unter der Nummer 0677/61393970. Weitere Infos auf der Monkey and Mind-Website.



