Wie mehrfach berichtet durfte die Gleichenberger Bahn von 18. Dezember bis 9. Jänner zwischen den Bahnhöfen Feldbach und Bad Gleichenberg fahren. Die Fahrgastzahlen stimmen durchaus zufrieden.

BAD GLEICHENBERG/GNAS/FELDBACH. Unterdessen läuft ein Ideenwettbewerb. Die beiden Landtagsabgeordneten Franz Fartek und Cornelia Schweiner hatten Privatpersonen, Vereine, Organisationen und Investoren eingeladen, sich über einen Bürgerbeteiligungsprozess zur Zukunft der Gleichenberger Bahn einzubringen. Ziel ist ein Tourismuskonzept zur Vorlage bei Landesrat Anton Lang. Die gesammelten Ideen werten Experten der FH Joanneum gerade aus, und prüfen sie auf Machbarkeit. Danach sollen Anfang Feber Workshops mit den Ideengebern, Stakeholdern und der Steiermarkbahn folgen.

Nach Zusammenführung der Ergebnisse aus den Arbeitskreisen soll bis spätestens März ein Gesamtkonzept stehen, informiert Beatrix Lenz, Geschäftsführerin des Regionalmanagement Südoststeiermark. Steirisches Vulkanland. Jenes ist Grundvoraussetzung für die Finanzierung der Bahninfrastruktur zur touristischen Nutzung für 2022, 2023 und 2024 durch das Land. Dazwischen werden am 10. Feber den Bürgermeistern und politisch Verantwortlichen der Region die Ideen präsentiert. Dabei will man den Blick auch ganzheitlich auf die langfristige Finanzierung, also bis 2029/30, richten.

Ideen aus ganz Österreich

Ideen seien nicht nur aus der Region gekommen, sondern aus ganz Österreich und sogar aus Deutschland, wie Beatrix Lenz erklärt – darunter seien Einsendungen von Mitgliedern der Landjugend bis hin zu passionierten Eisenbahnerliebhabern zu finden. Ende Jänner werden die Ideengeber zu den Workshops Anfang Feber eingeladen.

Mit den Fahrgastzahlen im "Weihnachts- und Feiertagsverkehr" darf man durchaus zufrieden sein.

Bis zu 239 Fahrgäste am Tag

Viele Einheimische, aber auch einige Besucher des Steirischen Vulkanlandes nutzten rund um Weihnachten und Neujahr die Möglichkeit eines Ausfluges mit der Gleichenberger Bahn im bunten Triebwagen ET 2.

Ziel des Ausfluges mit der Gleichenberger Bahn war die Modelleisenbahnausstellung von Hannes Hofmeister in Kinsdorf.

Ziel der Fahrgäste war u.a. auch die Modellbahnausstellung von Hannes Hofmeister in Kinsdorf, wie Philipp Hassler von der FH Joanneum berichtet. Eine gute Frequenz bestätigen die Steiermarkbahn und Bus GmbH und die Steiermärkischen Landesbahnen auch offiziell. Der Schnitt zu Jahresbeginn bis inklusive 9. Jänner lag bei täglich 162 Fahrgästen. Den Spitzenwert verzeichnete man am 2. Jänner mit 239 Fahrgästen.

