ST. STEFAN IM ROSENTAL. Atemberaubende Foto- und Filmaufnahmen aus Cornwall und Wales sind am Freitag, 15. Oktober 2021 um 19.30 Uhr in der Rosenhalle in St. Stefan zu sehen.

Weiße Sandstrände, zerklüftete Küsten, verträumte Fischerdörfer, mediterrane Blütenpracht, mächtige Burgen und mystische Steinkreise – wer an Cornwall und Wales denkt, hat automatisch eine Bilderbuchkulisse vor Augen.

In seiner neuen Live-Multimediashow "Cornwall & Wales – das Land so weit, der Himmel so nah" entführt Wolfgang Fuchs aus Hart bei Graz mit großartigen Foto- und Filmaufnahmen in die faszinierendsten Ecken von Großbritannien, die vom Meer geprägt, vom Nebel gestreichelt, von der Sonne erheitert und vom Regen verwöhnt sind. "Die Zuschauer können sich auf ein Reiseerlebnis in wunderschönen Landschaften freuen", so der bekannte Reisefotograf. "Das Ganze ist verpackt in modernste Technologie in High-Definition-Qualität. Zum Vortrag gibt es außerdem Livemusik der Folk-Gruppe Boxty."

Alle Infos zu Vorverkaufsstellen und weiteren Terminen in der Steiermark gibt es unter www.wolfgang-fuchs.at.