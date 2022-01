FEHRING. Mitten in der Omikron-Welle ist heute in der St. Josef-Apotheke in Fehring das Gerät für PCR-Test-Auswertungen angekommen. Der Apparat befindet sich in diesen Stunden im Testlauf. Ab Montag kommt er zum Einsatz.

Die Infektionszahlen liegen im Bezirk Südoststeiermark mit 438 Fällen auf 100.000 Einwohner gerechnet unter dem Steiermark-Wert von 751. In der 7.200-Seelen-Stadtgemeinde Fehring gibt es aktuell 44 Infizierte (Stand 14. Jänner 2022) – das sind rund 6 auf 1.000 Einwohner gerechnet. "Wir haben ein paar Cluster nach Feiern über die Festtage", erklärt Bürgermeister Johann Winkelmaier.

Johann Winkelmaier ist Bürgermeister und Stadtapotheker von Fehring.

Zurzeit testet Winkelmaier – er ist auch Inhaber der St-Josef-Apotheke in Fehring – ein Gerät für PCR-Auswertung vor Ort. Wir machen zurzeit Ringversuche, gerade eben läuft der zweite Turnus", bestätigt der Stadtapotheker auf Nachfrage. Bevor man nämlich als zertifiziertes Labor gilt, muss man zugeschickte, bereits einmal ausgewertete Proben versuchsweise analysieren und zu dem gleichen Ergebnis wie in der Erstauswertung kommen. Winkelmaier:



"Geht alles gut, können wir am Montag mit dem Gerät zur PCR-Test-Auswertung in Betrieb gehen."

Maximal zwölf Stunden Wartezeit

Eine Wartezeit von zwölf Stunden nach Probenentnahme soll zum Standard werden. "Im Einzelfall könnten wir eine Auswertung auch in rund zweieinhalb Stunden schaffen", verspricht Winkelmaier. Allerdings gelte es nun in einer ersten Phase, eine gewisse Routine zu bekommen. Unterdessen steigt die Nachfrage nach Tests in der Fehringer Apotheke. Waren es vor den Weihnachtsfeiertagen noch rund 1.000 pro Woche, so sind es mittlerweile 1.500 Probeentnahmen innerhalb von sieben Tagen. Mit der schnellen Auswertung vor Ort in der Apotheke, könne man den Kunden ein gutes Service bieten.

