Fehring hat wieder vier Hausärzte und bekommt ein Primärversorgungszentrum.

Worüber die WOCHE in der Ausgabe vom 27. November exklusiv im Vorfeld berichtete, ist nun fix: Fehring bekommt am Standort der Ordination von Maria Thaler gemäß dem regionalen Strukturplan Gesundheit des Landes ein Primärversorgungszentrum (PVZ). Schon am 1. April öffnet das PVZ mit drei praktischen Ärzten unter einem Dach seine Tore.

Die Vorgeschichte ist quasi abgehakt: Für die Ordination von Taha Al-Bayyati in Hatzendorf und jene von Brigitte Schuster-Böhm in Fehring hatte es trotz mehrmaliger Ausschreibung keine Bewerber gegeben. Doch bekanntlich stehen der 7.300-Einwohner-Stadt vier Kassenstellen zu. In vorbildlicher Kooperationskultur von Stadtgemeinde, GKK, Ärztekammer und Konsulent Michael Smola haben sich mit den beiden gebürtigen Fehringern Stefan Wolf und Sonja List zwei praktische Ärzte finden lassen, die sich letztlich zur Gründung einer Gruppenpraxis in der Thaler-Ordination entschließen sollten. Mit dieser Entscheidung waren die Voraussetzungen für ein Primärversorgungszentrum geschaffen – in einem solchen müssen zumindest drei Allgemeinmediziner praktizieren. Der vierte Fehringer Hausarzt, Wolfgang Scheucher, ordiniert wie gewohnt weiterhin an seinem Standort in der Radkersburger Straße.

"In Fehring ist etwas Großartiges entstanden. Das Wie ist beispielgebend für die Region."

Landtagsabgeordneter Franz Fartek

Bis man in Fehring mit dem Primärversorgungszentrum loslegen kann, wird man am Thaler-Standort in der Ungarnstraße erweiterte Ordinationszeiten anbieten. Stefan Wolf ordiniert ab Jänner, Sonja List wird im Feber dazustoßen.

Im Primärversorgungszentrum wird auch eine Krankenschwester, zuständig u.a. für die Wundversorgung, angestellt. Schritt für Schritt sollen etwa Physiotherapie, Ergotherapie, Diättherapie u.v.m. dazukommen. Langfristig sind Zu- und Umbau sowie die Unterbringung von Fachärzten in Planung.

Das Zentrum

Öffnungszeiten Primärversorgungszentrum ab 1. April 2020: Montag bis Freitag 8-18 Uhr; an einem Nachmittag bis 21 Uhr.

Ab Jänner 2020: erweiterte Ordinationszeiten