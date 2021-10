Während und nach der Bürgerversammlung in Brunn bei Fehring bietet die Stadtgemeinde eine Impfmöglichkeit vor Ort in einem separaten Raum. Davor wollen Fehringer Hausärzte Ängste und Skepsis nehmen. Das Angebot gilt auch für "Nicht-Fehringer".

Im Rahmen der traditionellen Bürgerversammlung – diesmal am Donnerstag, 14. Oktober mit Beginn um 19 Uhr im Kultursaal in Brunn – heben die vier Fehringer Hausärzte Wolfgang Scheucher, Maria Thaler, Sonja List und Stefan Wolf die Impfdebatte auf die fachliche Ebene. In einer Podiumsdiskussion wollen sie über die Covid-Impfung aufklären und den Unentschlossenen Angst und Skepsis nehmen.

"Vor Ort gibt es die Möglichkeit zur Erstimpfung für Spontane, aber auch für jene, die sich dazu schon im Vorfeld im Gemeindeamt anmelden", erklärt Bürgermeister Johann Winkelmaier. Er will betont wissen, dass eine Impfung aber in jedem Fall auch ohne Anmeldung und Termin während oder nach der Bürgerversammlung möglich ist. Es seien genügend Impfdosen von Biontech/Pfizer reserviert.

Übrigens: Das Angebot richtet sich nicht nur an Fehringer, auch Menschen aus den Nachbargemeinden erhalten auf Wunsch ihre Gratis-Erstimfpung.

Information zur Impfung:

Die Impfung im Kultursaal in Brunn am 14. Oktober, ab 19 Uhr ist kostenlos und erfolgt mit BioNTech/Pfizer. Sollten Sie sich schon zur Impfung am 14. Oktober entschieden haben, bittet die Stadtgemeinde um Anmeldung im Stadtamt Fehring unter 03155/2303-0. Eine Impfung ist jedoch auch ohne Anmeldung möglich. Bitte bringen Sie Ihre eCard, Ihren Impfpass und einen Ausweis mit Foto mit. Es werden keine Zweit- und Drittimpfungen durchgeführt.

Überzeugen, nicht überreden!

Die Infektionszahlen sind im Bezirk Südoststeiermark seit Tagen wieder im Steigen begriffen. "Wir alle müssen uns die Hygienevorkehrungen wieder in Erinnerung rufen", mahnt Bürgermeister Winkelmaier, auch Stadtapotheker in Fehring. All die Maßnahmen würden erst in den Hintergrund treten, wenn man es geschafft habe, eine große Mehrheit der Bevölkerung zu impfen. In der Gemeinde Fehring seien aktuell 64 Prozent der Bevölkerung immunisiert, ein Wert, der über dem Landesschnitt liege, so Winkelmaier. Dennoch startetet die Stadt eine Impfkampagne und will am 14. Oktober in der Bürgerversammlung gemeinsam mit den vier Fehringer Ärzten und Michael Smola, dem Manager des Fehringer Gesundheitszentrums, zum Impfthema informieren "und Ängste und Vorbehalte diskutieren", wie der Bürgermeister formuliert. Vizebürgermeister Marcus Gordisch ergänzt: "Wir wollen die Bevölkerung überzeugen und nicht überreden!" In dieselbe Kerbe schlägt Stadträtin Ute Schmied. Ihrer Ansicht nach sei es wichtig, nicht nur ein Angebot wie etwa die Impfbusse zu schaffen, sondern die Menschen zu informieren und mit ihnen zu diskutieren.

Allgemeinmedizinerin Sonja List vom Gesundheitszentrum Fehring ist von der Impfung überzeugt.

Foto: Foto Jörgler

hochgeladen von Heimo Potzinger

"Gleiches mit Gleichem behandeln!"

Wie die politisch Verantwortlichen der Stadtgemeinde selbst sind auch die vier praktischen Ärzte von Fehring vom Nutzen der Impfung überzeugt. "Durch konsequentes Impfen hat die Menschheit Krankheiten wie Pocken ausgerottet. Österreich gilt seit 1980 als poliofrei. Umso höher die Impfbereitschaft, desto schneller werden wir auch den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie gewinnen", appelliert Sonja List, praktische Ärztin im Fehringer Gesundheitszentrum, an die Vernunft.

Die Frage, warum man sich impfen lassen soll, beantwortet Allgemeinmediziner Stefan Wolf vom Gesundheitszentrum in Fehring kurz und bündig: "Weil die Impfung die wirksamste Methode zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten in der Medizin darstellt."

Auch die erfahrene Hausärztin Maria Thaler weiß: "Um in nächster Zeit wieder Normalität – nach der wir uns alle sehen – zurückkehren zu können, haben wir nur eine Waffe: die Impfung." Es gebe keine weitere medikamentöse Maßnahme in der Medizin, die so effektiv ist wie Impfen, so Dr. Wolfgang Scheucher. "Impfen ist eine natürliche Vorbeugemethode, die auf demselben Prinzip beruht wie die Homöopathie – nämlich "Gleiches mit Gleichem behandeln".

Lassen Sie sich am 14. Oktober in Brunn bei Fehring impfen?